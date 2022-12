Änderungen bei Netflix: Bald kein Konto-Sharing mehr?

Bereits seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, nach denen Netflix demnächst Maßnahmen gegen Konten-Sharing außerhalb des eigenen Haushalts einleiten möchte. Einer Veröffentlichung des "Wall Street Journal" zufolge werde Netflix ab Anfang Januar 2023 in den USA tatsächlich Schritte gegen das Teilen von Netflix-Accounts einführen. Wie genau diese Maßnahmen aussehen, ist allerdings noch unklar.

Es könnte demnach möglich sein, dass eine Zusatzgebühr anfällt, damit haushaltsfremde Nutzer das Konto verwenden können – was dazu führen könnte, dass Netflix weitere Abonnenten verliert, wie einige Experten vermuten. "Sie können sich sicher sein, dass die Nutzer das nicht sofort gut finden werden", erklärte Netflix' Co-CEO Ted Sarandos bei einer Veranstaltung im Dezember 2022.

Streamingdienst testet Modell in Südamerika

Doch wie kann Netflix überhaupt feststellen, dass ein Nutzer die Daten an eine Person außerhalb des Haushalts gegeben hat? Anhand von IP-Adressen ließe sich ein unerlaubtes Konten-Sharing überprüfen. Dennoch könnten zum Beispiel auch Kinder, die wegen geschiedenen Elternteilen zwischen zwei Wohnorten pendeln, auch fälschlicherweise als Nutzer geteilter Accounts erkannt werden. Und was, wenn Ehemann und Ehefrau nicht in der gleichen Wohnung leben?