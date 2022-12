Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Sendetermine an Weihnachten 2022

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", die tschechoslowakisch-ostdeutsche Co-Produktion aus dem Jahr 1973, ist für viele DER Weihnachtsfilm schlechhin, noch vor " Der kleine Lord ", " Kevin - Allein zu Haus " oder den "Sissi"-Filmen. Die Fans lieben die charismatische Titelfigur (gespielt von Libuse Safránková), die im Gegensatz zur Disney-Version viel aktiver und frecher daherkommt und so ihren Prinzen (Pavel Trávnícek) erobert. Jahr für Jahr und immer wieder wollen sie den Film sehen.

Und so hat es schon Tradition, dass der Märchenfilm gleich mehrmals rund um die Feiertage im Fernsehen läuft – auf mehreren Kanälen der ARD.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in der Mediathek

Am 1. Advent (Sonntag, 27. November 2022) war der Film erstmals im Ersten zu sehen. Seitdem ist der Film auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. Wer also eine einigermaßen schnelle Internet-Verbindung hat, kann "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" derzeit rund um die Uhr gucken.