"Tatort: Mord unter Misteln": Kritik zum Münchner Krimi

Gewissermaßen ist "Mord unter Misteln" ein Krimi ohne Verbrechen, ohne Leiche, ohne Täter. Was befremdlich klingt, ist bei genauer Betrachtung ein charmantes Geschenk der Macher, die dem ARD-Publikum nach dem Vorweihnachtsstress der vergangenen Wochen ein wenig Balsam für die Seele spendieren: So ungefährlich, wie der festliche Film von Robert Löhr (Buch) und Jobst Christian Oetzmann (Regie) daherkommt, war der "Tatort" wohl noch selten.

Es bedarf Überzeugungsarbeit, bis sich das Graue Herren-Duo dazu herablässt, der Runde als "Chief Inspector Lightmyer" und "Constable Partridge" beizuwohnen – vor allem, weil der Haussegen zwischen den Ermittlern mächtig schief hängt. Das liegt erstens an Batic, der sich beim Kommissariat über die bloße Eventualität des Ruhestands erkundigt hat, und zweitens an Leitmayr, der gekränkt ist, weil dies hinter seinem Rücken geschehen ist. Kurzum: Es wird gegrantelt, was das Zeug hält. Dass weder Batic noch Leitmayr in den Sinn kommt, sich tatsächlich auszusprechen ("So weit kommt's noch!"), ist der Sache freilich nicht zuträglich.