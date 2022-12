"Augsburger Puppenkiste" feiert Jubiläum - Thementag bei 3sat

Für Sonya Kraus ist es "eine der schönsten Kindheitserinnerungen" und für TV-Talkerin Sandra Maischberger "prägte sie ihr Bild von Deutschland": Die "Augsburger Puppenkiste" feiert am 21. Januar Geburtstag und blickt auf 70 Jahre TV-Geschichte zurück. Das "Oehmichens Puppentheater" hat sogar schon 75 Jahre auf dem Buckel. Das Marionetten-Universum bewegte ganze Generationen: Los ging es in der Nachkriegszeit, als der Hunger nach ein wenig Zerstreuung besonders groß gewesen sein muss. Im historischen Heilig-Geist-Spital in der Augsburger Altstadt ist das Theater untergebracht, in dem seit 1948 Märchen und ernste Schauspiele aufgeführt werden. Mit den legendären Fernsehproduktionen erlangte die Puppenkiste seit 1953 dann auch bundesweite Bekanntheit. 3sat widmet der Institution Donnerstag, 28. Dezember, einen ganzen Thementag und zeigt einige der bekanntesten Stücke.

3sat kümmert sich am Thementag "zwischen" den Feiertagen liebevoll um das Jubiläum. Urmel und Co., noch dazu in der uralten Puppenspiel-Fassung, an Schnüren befestigte Puppen – so etwas mag im Fernsehprogramm von heute auf manche geradezu verstörend altbacken wirken. Die vielen Fans des Kultprogramms, die es auch heute noch gibt, werden die Ansetzung hingegen als Hommage feiern und das warme Nostalgie-Bad in kalten Zeiten gerne annehmen. Diese Holzpuppen setzen in der allgemeinen Hektik und Reizüberflutung ein durchaus solides Zeichen.