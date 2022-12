"Das Traumschiff: Coco Island": Reise auf die Malediven

Am Montagabend geht das ZDF-"Traumschiff" wieder auf Reisen. Nach einer Tour durch das verschneite Lappland, das eine kalte Traumlandschaft und Schlittenrennen zu bieten hatten, wird es im nächsten Urlaubsziel wieder wärmer. Für TV-Kapitän Florian Silbereisen und seine Gäste geht es dieses Mal auf die Malediven. Und wer sagt, dass zwischen Palmen, Sonne und tropischem Land keine Weihnachtsstimmung aufkommen kann? Ein Passagier der Kreuzfahrt will mithilfe eines strahlenden Christbaums am Strand seine zerklüftete Familie beeindrucken.

Das Traumschiff: Coco Island Komödie • 26.12.2022 • 20:15 Uhr

Hoteldirektorin Anna Liebhold (Barbara Wussow) hat zu Beginn der 95. "Traumschiff"-Folge an der Gangway "etwas den Überblick verloren". Die versammelte Patchwork-Familie ist ja auch gar zu unübersichtlich. In der Weihnachtskomödie "Coco Island" kommt der etwas unsichere Familienmensch Daniel Himmelberg (Marek Erhardt) auf die seltsame Idee, sämtliche Familienmitglieder – aktuelle wie vergangene – miteinander auf der Schiffsreise zu den Malediven zu versöhnen. Und weil bald Weihnachten ist, wird auch noch ein Riesenchristbaum mitgeführt, um ihn am exotischen Strand erstrahlen zu lassen. Keine Frage: Nach der dezenten Lappland-Episode vom November kommt nun endlich wieder richtige "Traumschiff"-Stimmung auf – mit Sommer, Sonne und ... Tannenbaum. Ein großer Spaß!

Turbulente Familiengeschichte an Bord Auf geradezu kühne Weise liefern Jürgen Werner (Buch) und Helmut Metzger (Regie) ihre zunächst noch rauflustigen, dann zunehmend friedfertige gestimmten Protagonisten aberwitzigen Konstellationen aus. Alle tragen das Herz auf den Lippen, jeder ist hier ein kleiner Therapeut, der anderen in Sachen Liebe oder gar Sex Ratschläge erteilt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Mutter Ulrike (Gaby Dohm) ist gerade frisch geschieden und daher zu neuen Abenteuern bereit. Stefan Kaminski (Reiner Schöne), ein in Ehren ergrauter Filou, bietet sich denn auch als passender Partner an. Jan, dessen Sohn (Jan Sosniok), harrt der Versöhnung mit dem Vater. Enkel Paul wiederum ist vom Opa begeistert, obwohl er mit Poolsprüngen in voller Montur und mit der Werbung um die bereits pubertierende Halbschwester Annika bereits zur Genüge beschäftigt ist. Jan wiederum, so sollte man wissen, ist der Ex-Mann von Daniels Ehefrau Sonja (Tina Ruland), er weckt also Daniels Eifersucht.

David Garett spielt unterm Weihnachtsbaum Geige Clou des Ganzen ist allerdings eine Einladung von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zu "alten Freunden" auf das Atoll-Juwel Coco Island, wo Wayne Carpendale und Luke Mockridge – hart an der Bacardi-Werbung – als angehende Sterneköche Fische grillen. Zur Erinnerung: Die Coco-Folge wurde vom ZDF für ein Jahr auf Eis gelegt, weil es vor Jahresfrist Vorwürfe einer Ex-Freundin gegen Mockridge gegeben hatte. Gegen Dramen wie dieses kommt die Binnen-Episode im Film um zwei brüderliche Rotisseure, denen aus beruflichen Gründen die Trennung bevorsteht, nicht an.

Die Hauptrolle spielen ohnehin, fast wie zu besten Traumschiff-Zeiten vor 40 Jahren, hier wieder der azurblaue Himmel und die lindgrüne See. Wenn allerdings Barbara Wussow als Hoteldirektorin Nina Liedpold und Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm im Eiltempo ihrer kurzen Liebe und obendrein heftiger Trauerarbeit frönen (Liebholds Verlobter stürzte auf Coco Island einst mit dem Wasserflugzeug ab!), dann ist eine Glanzstufe des ironischen Kitsches erreicht, der nur der Humorloseste gram sein kann. Dass dann auch noch David Garrett unterm Christbaum auf der Geige schnulzt, ist fast schon zu viel des Guten. Als Bingo-Meister hat er einem jedenfalls besser gefallen.

"Traumschiff Spezial" im Anschluss der Folge Um 21.45 folgt ein "Traumschiff Spezial". Berichtet wird von den Dreharbeiten zur Ausgabe vom 20. November ("Lappland"), die bei Eiseskälte vonstatten gingen.

Die nächste "Traumschiff"-Folge führt am 01. Januar (20.15 Uhr) mit den Gästen Uwe Ochsenknecht und Armin Rohde auf die Bahamas. Um 21.45 Uhr folgt dann eine "Reise ins Glück" nach Ligurien.

Das Traumschiff: Coco Island – Mo. 26.12. – ZDF: 20.15 Uhr