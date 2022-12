"Wer weiß denn sowas XXL": Frank Plasberg und sein Nachfolger zu Gast

Wer für dieses Jahr eine Silvesterfeier im Familien-, Freundes- oder Kollegen-Kreis geplant hat, muss sich neben der Verköstigung auch mit der Frage herumschlagen, wie man die Gäste über einen meist doch recht langen Abend hinweg bei Laune hält. Warum nicht Quizfragen stellen? Anregungen gibt's nun in der ARD-Mehrgenerationenshow "Wer weiß denn sowas XXL", die in der letzten Ausgabe des Jahres 2022 natürlich entsprechend Silvester-gerecht eingefärbt ist. So erfährt man unter anderem, welches Metall bei Feuerwerksraketen das schöne, blaue Licht erzeugt? Die richtige Antwort ist: Kupfer.