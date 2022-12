Tatort München: Ruhestand der beiden Ermittler rückt näher

Ein Münchner "Tatort" ohne Ivo Batic (Miroslav Nemec)? Das können sich wohl die wenigsten Fans der ARD-Krimireihe vorstellen. Umso überraschter dürften viele Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen sein, als das Thema Ruhestand im 91. "Tatort" aus München am Montag im Ersten diskutiert wurde: Batic hatte sich heimlich beim Kommissariat über die bloße Eventualität des Ruhestands erkundigt und damit seinen langjährigen Kollegen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) gekränkt. Auch im echten Leben haben der 68-jährige Nemec und sein vier Jahre jüngerer Kollege das Rentenalter (bald) erreicht. Aber keine Sorge: Allzu bald werden sie sich dennoch nicht aus dem Fernsehen verabschieden, wie sie in einem Doppel-Interview mit "Bild" verrieten.

"Wir haben inzwischen drei weitere 'Tatorte' abgedreht", erklärte Nemec demnach. Natürlich werde "irgendwann Schluss sein". Der genaue Zeitpunkt sei allerdings noch offen. "Wir haben es spaßeshalber so formuliert", scherzte Udo Wachtveitl: "Bevor wir mit dem Rollator auf Verbrecherjagd gehen. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt näher als vor zehn Jahren." Im Grunde sei es bei ihnen wie in einer Ehe: Sie hätten eh nie gewusst, wie lange es gehe.

Seit 1991 stehen die beiden Schauspieler als "Tatort"-Kommissare gemeinsam vor der Kamera. In all den Jahren habe es natürlich auch Krisen gegeben. Vor "zehn, zwölf Jahren" etwa seien sie bei einem Drehbuch unterschiedlicher Meinung gewesen. Gelöst wurde der Konflikt mit Bier und mit Gesprächen. Aber: "Mit einem Bier ist es nicht getan", betonte Nemec, und Wachtveitl ergänzte: "Es waren schon mehrere. Denn es war auch eine ernste Krise."

Ihre 31 Jahre währende Zusammenarbeit müsse man auch "in die richtige Perspektive setzen", fuhr Wachtveitl fort: "Wir drehen vielleicht drei bis dreieinhalb Monate pro Jahr gemeinsam. Sie können sich also vorstellen, wie viel Zeit im Jahr bleibt, in der jeder seine eigenen Projekte macht." Kürzlich waren die beiden jedoch auch jenseits des "Tatorts" gemeinsam auf der Bühne zu sehen: In München lasen sie "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens.