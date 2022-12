"Dinner for One": Freddie Frintons Stolper-Rekorde

Wenn Freddie Frinton alias Butler James durch das kultige Bühnenstück "Dinner For One" stolpert, dann lacht beinahe die ganze Welt – und das seit mittlerweile 60 Jahren.

1961 wurde der nicht ganz 20-minütige Sketch vom NDR produziert. May Warden spielt die 90-jährige Miss Sophie, die ihre vier – längst verstorbenen – besten Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen hat und mit diesen dinieren will. Da die längst verschiedenen Herren nicht mehr mit Miss Sophie tafeln können, schlüpft Butler James in die Rollen aller vier Gäste. Fatal, denn er muss vor jedem Gang das jeweilige Lieblingsgetränk der Bewirteten nachschenken und trinkt in kürzester Zeit Sherry, Champagner und Wein quer durcheinander, was ihn zunehmend betrunkener macht und lallend durch die Halle schwanken lässt.

Legendär sind seine insgesamt elf Stolperer über den das Fell auf dem Boden zierenden Tigerkopf, seine urkomischen Konversationen mit den imaginären Gästen und die ewig wiederkehrende Frage an seine Herrin: "The same procedure as last year, Miss Sophie?"

Seit Jahrzehnten lachen die Fernsehzuschauer über dieses kleine Stückchen Tradition, das es aufgrund der jährlichen Wiederholungen (die Sendetermine an Silvester finden Sie hier im Überblick) schon ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat. Allerdings tun sie das nicht überall. Obwohl es sich um ein englisches Stück handelt, wurde "Dinner For One" vor 2018 noch nie im britischen TV gezeigt. In Schweden war es bis 1969 verboten, weil es dort offenbar zu übermäßigem Alkoholkonsum ermunterte. Dafür schaffte es der Sketch hierzulande sogar auf eine Sonderbriefmarke. Doch aller Anfang ist schwer: Am 8. Juli 1963 wurde "Dinner For One" am Hamburger Theater am Besenbinderhof nochmals fürs TV aufgezeichnet. Zwischen 1963 und 1972 zeigte ihn das Fernsehen ganze vier Male. Erst dann begann die Tradition, das Stück an Silvester auszustrahlen.