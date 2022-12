Kühnert im ZDF-Moma: "Erleben noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes"

"Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2", sagte der Virologe Christian Drosten kürzlich in einem Interview mit dem "Tagesspiegel": "nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei." In der Bundesregierung sorgt diese Aussage für neuen Streit: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will alle noch geltenden Schutzmaßnahmen beenden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hingegen mahnt weiterhin zur Vorsicht. Wie also geht es weiter? Darüber sprach Moderatorin Harriet von Waldenfels am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin" mit dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.