Carrie Fisher: Tochter teilt zum Todestag süßes Foto aus der Kindheit

Ihre Rolle als Prinzessin Leia in diversen "Star Wars"-Filmen ist unvergesslich. Sie machte Carrie Fisher in der Filmwelt unsterblich, auch wenn die Schauspielerin am 27. Dezember 2016 mit nur 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb. Ihre Tochter Billie Lourd ("Booksmart") nahm den sechsten Todestag nun zum Anlass für eine rührende Hommage. Via Instagram teilte 30-Jährige ein Bild aus Kindheitstagen, das sie als kleines Mädchen und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht an der Seite ihrer Mutter Carrie Fisher zeigt.