"Der Bergdoktor: Paradies" - Neue Staffel startet ohne Winterspecial

Das "Bergdoktor"-Winterspecial hat schon Tradition, in diesem Jahr müssen die Fans aber darauf verzichten. Stattdessen geht es mit einer regulären Folge in die 16. Staffel - und in den Frühling.

Der Bergdoktor: Paradies Heimatserie • 29.12.2022 • 20:15 Uhr

Was für ein Jahr für Hans Sigl: 2022 stand der 53-Jährige eine neue Staffel seiner ZDF-Erfolgsreihe "Der Bergdoktor" vor der Kamera, griff in der Actionthriller-Fortsetzung "Der Feind meines Feindes" als verzweifelter Anwalt zur Maschinenpistole, forderte in der RTL-Show "Jauch gegen Sigl" Quiz-Profi Günther Jauch zum intellektuellen Kräftemessen heraus, suchte selbst als Quizmaster (ebenfalls bei RTL) den "unfassbar schlausten Mensch der Welt" und löste Alfons Haider als Moderator der beliebten österreichischen Musikshow "Starnacht" ab. Doch damit nicht genug: Am Samstag, 31. Dezember, 20.15 Uhr, tritt Sigl in die Fußstapfen von Jörg Pilawa – und moderiert zum Jahreswechsel an der Seite von Francine Jordi "Die große Silvestershow" im Ersten.

Bei einem derart vollen Terminkalender stellt sich dem ein oder anderen sicherlich die Frage, ob der stets quotenstarke "Bergdoktor" – Staffel 15 verfolgten bis zu 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – überhaupt noch Zeit für seine Patienten im schönen Ellmau findet. Entwarnung: Tatsächlich kehrt Martin Gruber alias Sigl in diesem Jahr sogar schon zwischen den Jahren zurück und nicht – wie sonst üblich – im Januar. Auf das alljährliche Winterspecial müssen Fans in der 16. Staffel allerdings verzichten: Mit der Auftaktfolge "Paradies" (Regie: Nikolai Müllerschön, Buch: Philipp Roth) holt das ZDF kurz nach Weihnachten einen Hauch Frühling ins Programm.

In seinem ersten Fall nach einer längeren Auszeit nimmt sich Martin dem an Demenz erkrankten Schafwirt Alois Bachmeier (C. C. Weinberger) an. Als auch dessen Tochter Karin (Hilde Dalik) plötzlich unter ungewöhnlichen Symptomen leidet, wird der Arzt hellhörig – und stürzt sich in seine Arbeit, nicht zuletzt, um seinen privaten Sorgen zu entkommen. Nach der Trennung von Anne (Ines Lutz) ist Martin über jede Ablenkung dankbar. Ein Glück, dass er sich stets auf seine Sprechstundenhilfe Linn (Andrea Gerhard) verlassen kann – unter anderem auch bei der finanziellen Rettung des Gruberhofs.

Nach "Paradies" geht "Der Bergdoktor" auf dem üblichen Donnerstagsplatz um 20.15 Uhr mit sieben weiteren neuen Episoden weiter.

Der Bergdoktor: Paradies – Do. 29.12. – ZDF: 20.15 Uhr