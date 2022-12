"30 Jahre Quatsch Comedy Club": Thomas Hermanns letzte Sendung

Mit "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito

Netflix-Serie "Kaleidoskop": So wurde ein Raubüberfall noch nie erzählt

Mit "Kaleidoskop" setzt die neue Netflix-Serie neue Maßstäbe in der Erzählweise eines Raubüberfalls. Ganz im Stil des Serien-Hits "Haus des Geldes" macht sich eine Diebestruppe, angeführt von "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito, an den "größte Raubüberfall der Welt". Das Besondere an "Kaleidoskop" - das visuelle Konzept. In jeder Folge bekommt man einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen.

MEHR