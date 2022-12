Neue Serie erzählt Vorgeschichte von "Dinner for One"

Silvester ohne den Sketch-Klassiker "Dinner for One"? Kaum vorstellbar. Neben Bleigießen und Sekt gehört die Feier zum 90. Geburtstag von Miss Sophie zum Jahreswechsel dazu. Doch warum feiert die reiche Dame "nur" mit ihrem Butler James? Was ist mit den anderen Tischgästen geschehen? Eine neue Serie beleuchtet das Schicksal von Miss Sophies Freunden und erzählt in sechs Episoden, wie es zum "Dinner for One" kam.

Same procedure as last year? Same procedure as every year! Seit bald sechs Jahrzehnten feiert die wohlhabende Miss Sophie (May Warden) mit ihrem Butler James (Freddie Frinton) ihren 90. Geburtstag. Ihre vier engsten Freunde – Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom – sind zwar geladen, aber alle lange tot. Deshalb springt James für sie ein und ahmt jeden der Gäste nach.

Endlich werden Fragen beantwortet Welches Schicksal die verstorbenen Weggefährten ereilt hat, ist indes unklar – aber das soll sich ändern. Wie die Produktionsfirma UFA Fiction am Donnerstag bekannt gab, ergründet die Serie mit dem Arbeitstitel "Dinner for Five" die Vorgeschichte zum legendären Silvester-Sketch. "Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen", lässt sich Produzent Tommy Wosch in einer Mitteilung zitieren. Er erhoffe sich von dem neuen Projekt, "einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die sechsteilige High-End-Produktion spielt im Jahr 1921. Miss Sophie steht kurz vor ihrem 39. Geburtstag, ist aber noch nicht vergeben. Deshalb buhlen gänzlich unterschiedliche Männer um die Gunst der alleinstehenden Dame. Das kommt Miss Sophie gerade recht, geht das reiche Erbe ihrer Eltern wegen ihres ausufernden Lebensstils doch allmählich zur Neige.

Wer liefert das kreativste Geschenk für Miss Sophie? Der alteingesessene Butler Mortimer wählt deshalb vier Junggesellen aus: den preußischen Militarist von Schneider, den französischen Filou Pommeroy, den Abenteurer Sir Toby und den englischen Kolonialisten Winterbottom. Ein Wettkampf soll entscheiden, wer das Rennen um das Herz von Miss Sophie macht: Entscheidend ist das kreativste Geschenk zu ihrem 40. Geburtstag ein Jahr später. Bis dahin gelingt es Miss Sophie hoffentlich, sich die verflossene Liebelei mit Mortimers Sohn James aus dem Kopf zu schlagen.

Über die Besetzung der Serienproduktion gab UFA Fiction noch keine Auskunft. Als Produzenten zeichnen Markus Brunnemann und Tommy Wosch verantwortlich. Letzterer liefert auch das Drehbuch. Der Dreh der sechs etwa 45-minütigen Episoden soll Ende 2023 beginnen.