"2022 – Das Quiz": Das sind Frank Plasbergs Gäste zum Abschied

Rückkehr des Show-Klassikers

"Stars in der Manege": Diese Promis turnen im Zirkuszelt

"Stars in der Manege" ist ein echter TV-Klassiker zur Weihnachtszeit. Fast 50 Jahre lang traten wechselnde Prominente im Zirkuszelt auf und zeigten ihr artistisches Können. Nach sinkenden Zuschauerzahlen und Kritik an den Tiernummern wurde die Sendung 2010 eingestellt. Doch nun gibt es ein Comeback der Show in neuer Form. Zahlreiche Stars haben hart an ihren spektakulären Auftritten geübt. Wie Dieter Hallervorden, der sich im "Teufelsrad" drehen wird und Sarah Engels, die durch die Lüfte schwebt.

MEHR