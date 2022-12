"Stars in der Manege": Rückkehr des TV-Klassikers

"Stars in der Manege" ist ein echter TV-Klassiker zur Weihnachtszeit. Fast 50 Jahre lang traten wechselnde Prominente im Zirkuszelt auf und zeigten ihr artistisches Können. Nach sinkenden Zuschauerzahlen und Kritik an den Tiernummern wurde die Sendung 2010 eingestellt. Doch nun gibt es ein Comeback der Show in neuer Form. Zahlreiche Stars haben hart an ihren spektakulären Auftritten geübt. Wie Dieter Hallervorden, der sich im "Teufelsrad" drehen wird und Sarah Engels, die durch die Lüfte schwebt.

Stars in der Manege Show • 30.12.2022 • 20:15 Uhr

Es war eine liebgewonnene Weihnachtstradition: Am Abend des 25. oder 26. Dezember versammelten sich viele Familien gemeinschaftlich zur Primetime vor den Fernsehgeräten, um im Ersten die Wohltätigkeitsveranstaltung "Stars in der Manege" zu schauen. Unter Anleitung eines jährlich wechselnden Zirkusdirektors bewiesen rund ein Dutzend Prominenter aus dem Sport oder aus der Unterhaltungsbranche Jahr für Jahr ihr artistisches Können. Nun, mehr als zehn Jahre nach dem offiziellen Ende kehrt der Kultshow-Klassiker mit zwei Ausgaben zurück ins deutsche Fernsehen: "Stars in der Manege" ist am Freitag, 30. Dezember, sowie am Freitag, den 6. Januar, jeweils um 20.15 Uhr, bei SAT.1 zu sehen.

Diese Promis sind dabei Unter Moderation von Zirkusdirektor Jörg Pilawa und Zirkusdirektorin Jana Ina Zarrella beweisen 16 Prominente im Circus Krone Bau in München in ganz unterschiedlichen Disziplinen ihr Können: Die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin Sarah Engels begibt sich ebenso wie der Olympiasieger Fabian Hambüchen in luftige Höhen. Choreograf und Model Bruce Darnell zaubert, Fernsehmoderatorin Nazan Eckes beweist ihre Kraft. Als Feuerspucker tritt Profitänzer Massimo Sinató auf, während Ex-Model Natascha Ochsenknecht die Teller tanzen lässt. Ebenfalls mit von der Partie sind Unternehmerin Judith Williams und Schlagerstar Stefan Mross als Clowns sowie Reality-Star Evelyn Burdecki, die sich nicht bewegen darf. Sportkletterer Moritz Hans balanciert zudem in schwindelerregender Höhe, während Leichtathlet Mathias Mester mit dem Seil springt. Einen der wohl beeindruckendsten Auftritte dürfte jedoch Dieter Hallervorden haben: Ungeachtet seines stolzen Alters von 87 Jahren wird sich der Kabarettist gemeinsam mit seiner Ehefrau Christiane im Teufelsrad drehen. Die Aufzeichnungen zur Sendung fanden am 8. und 10. Dezember statt.

Einnahmen für den guten Zweck "Stars in der Manege" wurde erstmals am 11. April 1959, damals noch unter dem Namen "Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rückführung der Münchner Evakuierten", im Ersten ausgestrahlt. 1966 wurde die Sendung erstmals in der Vorweihnachtszeit gezeigt, ehe sie ab 1969 dauerhaft in die Woche nach dem Heiligen Abend verlegt wurde. Die Einnahmen der Veranstaltung, die meist im Circus Krone aufgezeichnet wurde, flossen in die Werner-Friedmann-Stiftung für alte Künstler und Journalisten. Ab 1998 gingen zwei Drittel an die Aktion Kinder in Not.

Am 12. März 2010 gab der Bayerische Rundfunk bekannt, das Format einzustellen. Im Jubiläumsjahr 2009 hatte es bereits nur eine Zusammenfassung der Highlights aus 50 Jahren "Stars in der Manege" gegeben. Als Grund für das Aus wurden unter anderem die sinkenden Einschaltquoten genannt: Lockte die Sendung 2001 noch mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, waren es bei der letzten regulären Ausgabe im Jahr 2008 gerade einmal 4,4 Millionen. Die Best-of-Gala 2009 erreichte immerhin rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Darüber hinaus hatte es 2008 heftige Kritik von Tierschützern an der Sendung gegeben: Mit dem Einsatz von Elefanten und Seelöwen halte man, so der Vorwurf, "unbeirrt an alten Gewohnheiten" fest. Beim SAT.1-Revival von "Stars in der Manege" scheint es keine umstrittenen Tiernummern mehr zu geben. Ob der private Sender die Show zu einer dauerhaften Institution machen will oder ob es sich um ein einmaliges Comeback handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

