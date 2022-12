ARD-Silvesterkonzert 2022: Live-Übertragung aus der Elbphilharmonie

Richard Strauss, Maurice Ravel, sowie Musik aus der Neuen Welt des frühen 20. Jahrhunderts bestimmen das Programm des diesjährigen ARD-Silvesterkonzerts. Das Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter seinem Chefdirigenten Alan Gilbert wird am 31.12. (17.00 Uhr) live übertragen. Solistin des Abends ist die afroamerikanische Sopranistin Julia Bullock. Sie wurde jüngst in Amerika als "Künstlerin des Jahres" und "Agentin des Wandels" gefeiert. Bei ihrem Debüt in der Elphi singt sie neben berühmten Musicalsongs von George Gershwin auch Lieder der amerikanischen Komponistin Margaret Bonds, darunter die schwarze Hymne "The Negro Speaks of Rivers".