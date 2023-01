Günther Maria Halmer im Lebenslinien-Porträt: Karriere begann in Kanada

Schauspieler Günther Maria Halmer feiert am 5. Januar seinen 80. Geburtstag. Grund genug für den BR, dem Star aus den "Münchner Geschichten" ein Lebenslinien-Porträt zu widmen.

Lebenslinien: "Günther Maria Halmer – Der Weg bleibt das Ziel" Dokumentation • 02.01.2023 • 22:00 Uhr

Es gibt durchaus weniger aufregende Porträts als dieses aus der "Lebenslinien"-Reihe, zum 80. Geburtstag des Schauspielers Günther Maria Halmer von Reiner Holzemer. Sein Ritt durchs Siegestor als Dietls Charlie in den "Münchner Geschichten" von 1974 ist legendär. Davon hatte er lange nicht zu träumen gewagt. Überhaupt Schauspieler werden, das war ganz weit weg. Aber wenn man den Halmer von seiner Jugendzeit und vom auf den aufmüpfigen Jungen einprügelnden Vater erzählen hört, dann war das doch immer schon da, das Schauspieler-Glück. Gekommen ist es aber erst im kanadischen Bergwerksexil, in das er eines Tages ausgebrochen ist – ein Damaskus-Erlebnis gewissermaßen. Falkenberg-Schule, Münchner Kammerspiele, "Jagdszenen aus Niederbayern". Dietls Entdeckung. Alles, was vorher nicht zählte, das komische Talent, der Freiheitsdrang, war plötzlich viel wert.

"Andere sind Alt-Kanzler oder Alt-Bundespräsidenten", sagt er bei aktuellen Dreharbeiten heute, "aber ich bin immer noch so ein Schauspieler mit 'nem Ohrring und spiel immer noch so Figuren." Klar, er ist einer der Wenigen, der das Sperrige, auch Mürrische vor sich herträgt. So was ist heutztage selten. Dass er sich gleich nach den "Münchner Geschichten" mit dem Dietl übers Kreuz gekriegt hat, ist natürlich schade. Wie er's abwiegelt nach all den Jahren, ein Schulterzucken ohne Überheblichkeit nach hunderten von Filmen, auch das spricht für ihn.

Nach den "Lebenslinien" am 02. Januar, um 22.00 Uhr, sendet der BR um 22.45 eine Folge der "Münchner Geschichten". Zwei weitere Filme mit ihm werden am 07. Januar ab 20.15 Uhr gezeigt. Das "Lebenslinien"-Porträt ist auch in der BR-Mediathek abrufbar.

Lebenslinien: "Günther Maria Halmer – Der Weg bleibt das Ziel" – Mo. 02.01. – BR: 22.00 Uhr