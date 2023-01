"Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element": Doku über Alltagshelden

Wenn es eine brenzlige Situation gibt, sind sie sofort zur Stelle - Rettungskräfte sichern nicht nur das Überleben zahlreicher Menschen, sie geben Zuversicht und Kraft in Ausnahmemomenten. In der neuen sechsteiligen Doku-Reihe "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" wirft ARTE einen Blick auf diese Helden. Nervenaufreibende, dramatische und kräfteraubende Einsätze gehören zum aufregenden Arbeitsalltag der Rettungskräfte.

Keine Atempause: Die neue Doku-Reihe "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" auf VOX würdigt den kräfteraubenden, nervenaufreibenden Dauereinsatz von Alltagshelden, dich sich für das Leben und Überleben vieler Mitbürger im Lande einsetzen. In sechs Teilen lernt man Einsatzkräfte zu Wasser, in der Luft, bei der Feuerwehr und auf den Straßen kennen. Sie erzählen jeweils ungeschminkt und ohne falsches Pathos von den Entscheidungen, die sie in Sekundenbruchteilen treffen müssen, wenn sie oft als Erste an Unfallorten oder an Schauplätzen akuter Notlagen eintreffen.