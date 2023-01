"37° – Adoptiert: Ruby und ihre zwei Mütter": Infos zur ZDF-Doku

ARTE-Doku "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element"

Alltagshelden, die ihren Mitmenschen das Überleben sichern

Wenn es eine brenzlige Situation gibt, sind sie sofort zur Stelle - Rettungskräfte sichern nicht nur das Überleben zahlreicher Menschen, sie geben Zuversicht und Kraft in Ausnahmemomenten. In der neuen sechsteiligen Doku-Reihe "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" wirft ARTE einen Blick auf diese Helden. Nervenaufreibende, dramatische und kräfteraubende Einsätze gehören zum aufregenden Arbeitsalltag der Rettungskräfte.

