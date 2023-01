"Wer wird Millionär": Vater versemmelt bei 3-Millionen-Euro-Woche den Telefonjoker

Mit den Worten "Es ist etwas passiert, was in 24 Jahren 'Wer wird Millionär' noch nie passiert ist", begrüßt Quizmaster Günther Jauch Benjamin Burg in seinem Rate-Stuhl, denn: Neben dem freiberuflichen Dozenten aus Bottnang ist außerdem seine Lebensgefährte Kerstin Jacob-Rauch unter den möglichen Kandidaten und Kandidatinnen. Nachdem der 34-Jährige sich und seine Partnerin angemeldet hat, werden beide angenommen und landen beide bei Günther Jauch. Die beiden vermuteten erst eine Art Pärchen-Special, doch statt dessen sind sie in der 3-Millionen-Woche gelandet. Allerdings ist diese zumindest für Benjamin Burg nach der 2.000-Euro-Frage schon vorbei. Seine Freundin darf später ebenfalls auf dem Ratestuhl Platz nehmen um so "die Familienehre wieder herzustellen", wie Jauch anmerkt. Ob sie es weiter schafft als ihr Partner, werden die Zuschauer und Zuschauerinnen allerdings erst in der nächsten Folge erfahren.