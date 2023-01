Darts-WM 2023: Rekord-Quote dank Gabriel Clemens

Deutschland im Darts-Fieber: Das WM-Halbfinale am Montagabend mit dem Deutschen Gabriel Clemens lieferte Sport1 einen Zuschauer-Rekord.

Nicht nur Großbritannien befand sich am Montagabend im Darts-Fieber – auch in Deutschland begeisterte das Halbfinale der PDC-Darts-WM mit Gabriel Clemens die Menschen: Die Übertragung aus dem legendären Londoner "Ally Pally" bescherte Sportsender SPORT1 hervorragende Quoten. Ab 20.30 Uhr wollten im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer es in die letzte Runde schafft.