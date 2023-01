Wie geht es Jeremy Renner nach seinem schweren Unfall?

Nach seinem schweren Unfall am Wochenende soll Jeremy Renner verschiedenen US-Medien zufolge operiert worden sein. Der Schauspieler erlitt beim Schneeräumen ein "stumpfes Thoraxtrauma und orthopädische Verletzungen" und befinde sich nach wie vor auf der Intensivstation, so seine Pressesprecherin gegenüber dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter".

Derzeit ist Jeremy Renner in der Dramaserie "Mayor of Kingstown" (bei Paramount+ verfügbar) in der Hauptrolle zu sehen, eine zweite Staffel ist bereits bestellt. Zuvor spielte der Schauspieler in der Miniserie "Hawkeye", in der er erneut in seine Rolle aus den "Avengers"-Kinofilmen schlüpfte. Doch nicht nur als Marvel-Superheld machte Renner eine gute Figur: Für seine Rollen in "Hurt Locker" (2008) und "The Town" (2010) war der Schauspieler zweimal für den Oscar nominiert.