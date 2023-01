"Totenfrau": Von der liebenden Ehefrau zur blutigen Rächerin

Für Blum endet die Kleinstadtidylle damit schlagartig. Schon im Krankenhaus kommen erste Zweifel an der Unfall-Theorie auf. Irgendetwas stimmt nicht. Hatte ihr Mann etwa Geheimnisse vor ihr? Zumindest ist ein Kollege des Toten überrascht, dass dieser nicht längst auf dem Weg in den Urlaub war. Schließlich habe er seine Frau mit einer Reise überraschen wollen. Doch davon weiß Blum nichts. Rückblickend wirkt es auch verdächtig, dass ihr Mann am Morgen vor dem Unfall einen Anruf bekam und nicht sagen wollte, um was genau es sich gehandelt hat.