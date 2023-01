"Biarritz – Mord am Meer": Kritik zur neuen Serie auf SAT.1

Eine Anwältin, die einst selbst Opfer eines Verbrechens wurde, wird mit einem ähnlichen Fall konfrontiert. Für sie beginnt in der Thrillerserie "Biarritz – Mord am Meer" eine schmerzhafte Reise zu den Fehlern der Vergangenheit ...

Biarritz – Mord am Meer Serie • 05.01.2023 • 20:15 Uhr

Zwei Verbrechen, begangen in dem französischen Seebad Biarritz im Südwesten Frankreichs, stehen im Zentrum der Miniserie "Biarritz – Mord am Meer" (Regie: Frédéric Berthe). Die Opfer, Audrey Barreyre (Camille Lou) und Maialen Inuretta (Prune Ventura), sind einander nie begegnet. Die einzige Verbindung, die zwischen den jungen Frauen besteht, ist eine sündhaft teure Halskette, die beide zur Tatzeit um den Hals trugen. Es ist eine spannende Geschichte, die sich die Drehbuchautorin Bénédicte Charles und ihr Kollege Olivier Pouponneau gemeinsam ausdachten. Die Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen und die Identität des Täters werden in der sechsteiligen Miniserie erst Stück für Stück aufgedröselt. SAT.1 zeigt die Serie immer donnerstags, um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen.

Die Geschichte beginnt im Jahr 2003: Die damals 19-jährige Audrey läuft nachts verängstigt und barfuß alleine durch den Wald von Biarritz. Vor wenigen Stunden noch tanzte sie gemeinsam mit ihren Freundinnen in einem Club, dann jedoch verließ sie gemeinsam mit ihrem Freund Éric (Nicolas Amen) die Party. Sie brachen in eine Villa ein, als ein Feuer ausbrach, ergriff Éric alleine die Flucht. Im Wald wird Audrey von einem Fremden überfallen. Es scheint, als würde er sie ermorden, doch Audrey gelingt die Flucht.

16 Jahre später ist Audrey glücklich verheiratet. Sie arbeitet als Anwältin in Paris. Eines Morgens hört sie im Radio von einem Mordfall in ihrer alten Heimat: Die 16-jährige Maialen wurde nachts überfallen und ermordet. Um den Hals der Toten fand man denselben Halsschmuck, den Audrey 2003 aus dem Haus gestohlen, während des Überfalls allerdings verloren hatte. Haben die beiden Fälle etwas miteinander zu tun? Ist der Serienmörder Itsas, der damals für den Überfall auf Audrey verhaftet wurde, womöglich gar nicht tot? Angeblich beging er in seiner Zelle Selbstmord, doch Audrey hat aus gutem Grund Zweifel an dieser Geschichte. Ohne lange zu überlegen, macht sie sich auf den Weg nach Biarritz ...

"Biarritz – Mord am Meer" ist eine höchst spannende Thrillerserie voller überraschender Wendungen, die parallel von den Ereignissen in den Jahren 2003 und 2019 berichtet. Erst Stück für Stück wird dem Publikum dabei klar, dass die junge Audrey aus Angst vor einer Strafe gegenüber Kommissar Joseph Layrac (Thierry Neuvic) eine bewusste Falschaussage machte, dass sie sich immer weiter in Lügen verstrickte und letztlich mehr als nur das Leben ihres angeblichen Angreifers zerstörte.

Interessant ist die Serie vor allem, weil es dem Cast recht glaubhaft gelingt, in den Darstellungen der Figuren 16 Jahre vor- und zurückzuspringen. Vor allem die Hauptdarstellerin Camille Lou ("Meine schrecklich verwöhnte Familie") schafft es, sowohl die verunsicherte Teenagerin als auch die vom schlechten Gewissen geplagte Erwachsene eindrücklich zu spielen.

In Belgien und in Frankreich wurde die Serie bereits 2021 ausgestrahlt und stieß dort auf meist positive Resonanz.

Biarritz – Mord am Meer – Do. 05.01. – SAT.1: 20.15 Uhr