Jeremy Renner meldet sich nach Unfall aus dem Krankenhaus

Drei Tage nach seinem schweren Unfall mit einem Schneepflug gibt Jeremy Renner selbst ein erstes Update über seinen Gesundheitszustand: Auf Instagram postete der Marvel-Star ein Foto aus dem Krankenhausbett. Zu sehen ist Renner, der ziemlich lädiert mit unzähligen blauen Flecken, Schürfwunden und einer leicht schräg sitzender Brille in die Kamera blickt. Zudem wird der 51-Jährige wohl noch über einen Schlauch in der Nase mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. "Ich danke euch allen für eure freundlichen Worte", schreibt Renner zu dem Foto. Er sei zu kaputt, um zu tippen: "Aber ich sende Liebe an euch alle."

Berichten zufolge ereignete sich der Unfall am Neujahrstag: Nach starken Schneefällen sei ein Familienmitglied Renners mit dem Auto auf einer Privatstraße nahe der Bergregion bei Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada stecken geblieben. Renner befreite das Auto mit seinem Schneepflug. Als er von dem Gefährt abstieg, setzte sich dieses allerdings wieder in Bewegung und überrollte den Vater einer neunjährigen Tochter. Nach dem Unfall wurde Renner mit einem Hubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Dort wurde ein "stumpfes Thoraxtrauma und orthopädische Verletzungen" diagnostiziert. Der US-Schauspieler wurde operiert und auf die Intensivstation gebracht.

Derzeit ist Jeremy Renner in der Dramaserie "Mayor of Kingstown" (bei Paramount+ verfügbar) in der Hauptrolle zu sehen, eine zweite Staffel ist bereits bestellt. Zuvor spielte der Schauspieler in der Miniserie "Hawkeye", in der er erneut in seine Rolle aus den "Avengers"-Kinofilmen schlüpfte. Doch nicht nur als Marvel-Superheld machte Renner eine gute Figur: Für seine Rollen in "Hurt Locker" (2008) und "The Town" (2010) war der Schauspieler zweimal für den Oscar nominiert.