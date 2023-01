"Tagesschau" auch 2022 die Nachrichtensendung mit den besten Quoten

Vor mehr als 70 Jahren, am 26. Dezember 1952, ging die "Tagesschau" das erste Mal auf Sendung. Anfangs gab es nur drei Ausgaben pro Woche, gerade einmal 1.000 Menschen konnten die Sendung überhaupt empfangen. Längst hat sich das Format als Dauerbrenner etabliert; die Sendung belegt im Ranking der meistgesehenen TV-Nachrichten bereits seit Jahren den ersten Platz. "Zu Recht vertrauen so viele Menschen der 'tagesschau'", sagt diesbezüglich NDR Intendant Joachim Knuth. "Sie steht für hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit." Gerade in Zeiten, in denen es auf geprüfte Fakten und Informationen mehr denn je ankomme, sei dies "ein hohes Gut".