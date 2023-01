Prinz Harry schließt Rückkehr zu den Royals aus

In einem noch nicht veröffentlichten TV-Interview soll Prinz Harry abermals schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben haben. Jemals in den Kreis der Royals zurückzukehren, schließe er zudem aus.

Der Wirbel um die Skandal-Doku ist noch nicht verflogen, da legt Prinz Harry bereits mit neuen Vorwürfen gegen seine Familie nach. In einem am Dienstag veröffentlichten Ausschnitt eines Interviews des US-Senders CBS behauptet der 38-Jährige nun, Journalisten seien vom Königshaus mit Negativ-Informationen über ihn und seine Frau Meghan gefüttert worden. Ein anderer Clip desselben Interviews zeigt Harrys Antwort auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, jemals wieder in den engeren Kreis der britischen Royals zurückzukehren. Die knappe, aber bestimmte Antwort des Familienvaters: "Nein."