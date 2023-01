"Lenßen live": TV-Anwalt beantwortet Zuschauerfragen am Telefon

Neben "Lenßen übernimmt" (SAT.1) und "Lenßen und Partner" (SAT.1 GOLD) steht der gefragte TV-Anwalt den Zuschauern und Zuschauerinnen auch im neuen Jahr wieder mit Rat und Tat zur Seite: Der Experte für Straf- und Erbrecht ist ab Donnerstag, 16. Februar, um 22.10 Uhr, SAT.1 GOLD, im Rahmen der neunten Staffel "Lenßen live – Der Kultanwalt am Telefon" aktiv. Er freue sich sehr auf das Format, sagt Lenßen. Insbesondere darauf, "live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu kommunizieren und sie bei ihren zum Teil kuriosen Fällen mit meinem juristischen Rat zu unterstützen." Der Jurist betont: "Diese Sendung liegt mir besonders am Herzen."

Seine juristischen Ratschläge beschränken sich jedoch nicht nur auf die Sendung zu später Stunde, bereits zur besten Sendezeit kämpft Lenßen für Gerechtigkeit – und zwar in Alltagssituationen. Das Verbraucher-Magazin "Lenßens großer Check" (ab Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr, SAT.1 GOLD) behandelt Rechtsfragen rund um die Themen Urlaub, Shopping, Restaurants und Lieferdienste. In derart turbulenten Zeiten der Energiekrise und Inflation können seine das Mietrecht betreffenden Tipps hilfreich sein.

In seiner Live-Sendung erreichten ihn in den vergangenen Staffeln bereits Hilferufe zu Heiratsanträgen und zum Graskonsum. Ebenso Thema waren zerbrochene Toiletten und Betrügereien bei S*\xhotlines. Ab dem 9. Januar ist es Anruferinnen und Anrufern möglich, sich mit ihren Fragen per E-Mail lenssen@sat1gold.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/9997777 zu bewerben, um eine Live-Beratung zu erhalten.