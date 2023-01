"Green Book – Eine besondere Freundschaft": Kritik zum Film heute im Ersten

Während der Fahrt in der türkisfarbenen Limousine kommen sich die so unterschiedlichen Charaktere Tony (Viggo Mortensen, rechts) und Dr. Shirley (Mahershala Ali) näher. Fotoquelle: ARD Degeto/Universal Studios and storyteller Distr. Co., LLC. all Rights Reserved.

Zwar hat Tony (Viggo Mortensen) 50 Dollar beim Hamburger-Wettessen gewonnen - dennoch braucht er dringend einen neuen Job. Fotoquelle: ARD Degeto/Universal Studios and storyteller Distr. Co., LLC. all Rights Reserved.

Der hochgebildete Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) hat einen Fahrer für seine geplante Tournee durch die Südstaaten gesucht - und nun endlich gefunden. Fotoquelle: ARD Degeto/Universal Studios and storyteller Distr. Co., LLC. all Rights Reserved.

Dr. Don Shirley (Mahershala Ali, rechts) begeistert mit seinem virtuosen Klavierspiel in den Südstaaten seine reichen, weißen Mitmenschen - doch ihre Toilette benutzen oder in den gleichen Restaurants wie sie essen darf er nicht. Fotoquelle: ARD Degeto/Universal Studios and storyteller Distr. Co., LLC. all Rights Reserved.

Unter Tonys Einfluss öffnet sich Dr. Shirley (Mahershala Ali) ein wenig und lässt sich überreden, in einer Bar mit schwarzem Publikum mit der Band zu jammen. Fotoquelle: ARD Degeto/Universal Studios and storyteller Distr. Co., LLC. all Rights Reserved.