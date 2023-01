Alexander Bommes fehlt auch bei Handball-WM im ARD-Team

Alexander Bommes war bei der Handball-WM, die vom 13. bis 29. Januar in Polen und Schweden stattfindet, eigentlich als Moderator im Team der ARD vorgesehen. Doch wie schon bei der Fußball-WM muss er passen. Im November und Dezember hatte ihn bei der Berichterstattung zum Turnier in Katar Jessy Wellmer ersetzt, nun springt Stephanie Müller-Spirra ein.

Bommes äußerte sich nun erstmals öffentlich zumindest vage zu seinem Gesundheitszustand. "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM", sagte Bommes. "Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen - und darüber bin ich sehr froh."