Das "Glücksrad" feiert Comeback: SAT.1 reitet auf der Retro-Welle

Aus alt mach neu: Die Retro-Show "Das Glücksrad" feiert ihr Comeback. Die "Mutter aller Quizshows", wie RTLZWEI schreibt, erschien bereits Ende der 1980er-Jahre auf den TV-Bildschirmen. Nach einigen Unterbrechungen drehen neun Kandidatinnen und Kandidaten am Donnerstag, 26. Januar, 20.15 Uhr, wieder am Rad, raten und zocken um den Gewinn an der Buchstabenwand.

Von der Assistentin an Frederic Meisner Seite zur Glücksrad-Moderatorin: Die TV-Kultblondine Sonya Kraus (59) steht nun gemeinsam mit Thomas Hermanns (59) vor der Kamera. "Über die Verpflichtung dieses sympathischen und wortgewandten Moderationsduos freuen wir uns wirklich sehr", hieß es vom Sender. Hermanns kündigte zuletzt die Crème de la Crème deutscher Comedians im "Quatsch Comedy Club" an.

Wer kann am besten mit Buchstaben jonglieren und die Rätsel lösen? In drei Vorrunden entscheidet sich, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten ins Champions-Finale einziehen darf: Es werden Wörter oder teilweise auch ganze Redewendungen gesucht. Da kann es angesichts des Zeitdrucks hin und wieder auch zu amüsanten Wortneuschöpfungen kommen. Dreht man am Glücksrad, kann den Teilnehmenden Geld gutgeschrieben werden. So können sie beispielsweise hilfreiche Vokale erwerben. Nur wer am Ende der jeweiligen Runde das dickste Konto hat, darf ins Finale. Schlägt der Zeiger null, ist das erspielte Geld jedoch futsch.