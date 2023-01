Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio wirft Sex-Pläne über den Haufen

Gigi Birofio ist bereits ein alter Reality-TV-Hase. Der sympathische Gigolo ist aus Shows wie "Ex on the Beach" (2020) und "Temptation Island" (2022) bekannt. Jetzt stürzt sich der 23-Jährige in das Dschungel-Abenteuer. Sein Plan: "Ich werde Dschungelkönig, weil die anderen Fische sind und ich Fische angele!". Fotoquelle: RTL