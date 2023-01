50 Jahre deutsche Sesamstraße: Wer nicht fragt, bleibt dumm!

"Der, die, das. Wer? Wie? Was? …" Es gibt vermutlich kaum jemanden, der dieses Lied nicht weitersingen kann. Und vielen fällt sicherlich auch noch ein, wie der Vorspann der Sesamstraße ausgesehen hat, als sie selbst oder die eigenen Kinder noch klein waren.

Am 8. Januar 1973 flimmerte die deutsche Version der "Sesame Street" zum ersten Mal auf den Fernsehgeräten, und schnell wurde die Sesamstraße zur Pioniersendung des Fernsehens für Kinder. Ganze Generationen haben mit Ernie und Bert, Samson, Grobi, Krümelmonster, Elmo und ihren vielen Freunden gelacht und Quatsch gemacht, aber natürlich auch gelernt. Was ist der Unterschied zwischen fern und nah, wie viele Kekse sind in der Keksdose und wäre es nicht aus vielerlei Gründen sehr praktisch, ein "O" zu kaufen? Auf alle diese und zahllose weitere Fragen hat die Sesamstraße Antworten geliefert – in bisher bereits mehr als 2900 Folgen.

Das Jubiläum 50 Jahre wird nun natürlich groß gefeiert, mit einer Jubiläumssendung, einer Sondersendung der Tagesthemen, im Kinderradio, mit Konzerten, mit Sonderausstellungen in zwei Museen und vielem mehr.

Ernie und Bert im Interview: So feiern sie das Jubiläum Seit rund 20 Jahren sind Carsten Haffke (55) und Martin Paas (55) Teil des quietschbunten Vergnügens, bei dem es oft genug auch für die Eltern und Großeltern etwas zu lachen gibt. Die beiden Puppenspieler kamen über ein Casting zur Sendung. Gesucht wurde damals ein Puppenspieler für das Pferd, eine neue Puppe, die aus Amerika nach Deutschland gebracht wurde – wie übrigens alle Puppen immer noch in den USA gebaut und zwischendurch dort "renoviert" werden. Das Duo Haffke/Paas überzeugte, zumal die beiden Puppenspieler in ihre Improvisation rund um das Pferd auch noch ein Schaf einbauten. "Wolle war nur Zufall", sagt Paas, der dem Schaf heute Hand und Stimme leiht, rückblickend und lacht. In einer Kiste lagen einige alte Schafpuppen, die eigentlich aussortiert waren. Das Pferd und Schaf Wolle spielten sich die Bälle nur so zu – die Geburtsstunde des bis heute erfolgreichen Comedy-Duos.

Die Sketche für die beiden Figuren und ihren Ableger "Eine Möhre für zwei" schreiben Haffke und Paas oft selbst, ebenso wie die für Ernie und Bert, denen sie ebenfalls Hände und Stimmen leihen. Für Ernie braucht Paas dabei die Unterstützung einer zweiten Puppenspielerin: "Ernie hat bespielbare Hände und wird immer zu zweit gespielt. Seit 16 Jahren arbeite ich dabei mit Charlie Kaiser zusammen, wir sind ein eingespieltes Team." Und wenn doch mal was schiefgeht? Dann kann man es immer nochmal probieren. Die Clips mit Ernie und Bert werden nämlich in kleinen Häppchen gedreht, die Stimmen gleichzeitig live aufgenommen. Außer bei Songs: "Die Lieder sind meist vorher aufgenommen, das wäre bei den kleinen Stücken, die wir drehen, zu schwierig, mit dem Gesang richtig einzusetzen", sagt Haffke. Er erklärt auch, warum Berts Hände nur mit Stäbchen bewegt werden und nichts greifen können: "Das liegt am Design der Puppen. Während Ernie eher rundlich ist, ist Bert schlank und lang. Bespielbare Hände würden da viel zu groß wirken."

Vieles hat sich in den vergangenen 50 Jahren verändert: Die Technik hat sich weiterentwickelt, der Stamm der Puppen und menschlichen Mitspieler hat sich hin und wieder geändert. Kermit der Frosch taucht beispielsweise seit einigen Jahren nicht mehr auf, da er zu den Muppets und damit inzwischen zum Disney-Konzern gehört. Am Grundsatz der Sesamstraße hat sich allerdings nichts geändert: „Bei der Sesamstraße steht immer der Spaß im Vordergrund“, sagt Martin Paas. Es gebe wiederkehrende Themen wie Freundschaft oder die eigenen Emotionen und natürlich auch einige Elemente zu Zahlen und Buchstaben, Farben oder Formen – eben alles, um die Kinder an die Welt heranzuführen.

Die manchmal in der Öffentlichkeit geführten Diskussionen, etwa darüber ob das Krümelmonster nur noch gesunde Sachen und keine Kekse mehr essen darf, weil zu viele Kinder zu dick sind, oder ob Ernie und Bert schwul sind, sehen die Puppenspieler als in erster Linie von den Medien aufgebauscht: "Das mit dem Krümelmonster war eine Falschmeldung", stellt Paas klar. Es sei nicht darum gegangen, die Kekse abzuschaffen, sondern Krümel ab und zu auch mal etwas Gesundes futtern zu lassen. Zu Ernie und Bert sagt Haffke: "Das sind Figuren, die haben kein Leben nach der Kamera. Nur das Eigenleben, das wir ihnen zugestehen." Paas sieht es ebenso: "Sexualität ist da einfach kein Thema." Ernie und Bert werde eine Diskussion übergestülpt. Ihm selber habe sich die Frage nie gestellt, ob die beiden ein Paar sind.

Dass die Freundschaft zwischen beiden aber so gut funktioniere, obwohl Ernie und Bert so unterschiedlich sind, habe eine wichtige Vorbildfunktion für die jungen Zuschauer. Beide dürfen Ecken und Kanten haben und müssen nicht immer harmonisch sein. "Unterschiedlich sein und trotzdem zusammenhalten, das macht stark", sagt Haffke und Paas ergänzt: "Jeder ist gut, so wie er ist."

Die beiden Puppenspieler sind selbst seit ihrer Kindheit Fans der Sesamstraße. "Meine liebste Geschichte ist eine Sachgeschichte aus den 1970er-Jahren", sagt Paas. Da habe ein Kind einen Roller gehabt und den gegen immer bessere Sachen eingetauscht. "Am Ende fuhr es dann mit einem großen Bus." Haffke ist nach wie vor begeistert davon, wie Grobi nah und fern erklärt. Wie mit der Kamera und der Perspektive gespielt werde, sei großartig. "Vielleicht war das der erste Impuls, mich für das Puppenspiel zu begeistern. In der Zeit habe ich jedenfalls von meinen Eltern eine Grobi-Puppe bekommen, die habe ich heute noch. Sie hat nur inzwischen keine Nase mehr und sieht etwas mitgenommen aus." Für die nächsten 50 Jahre hoffen die beiden, dass es der Sesamstraße gelingt, immer so aktuell zu bleiben wie jetzt und die Kinder weiterhin abzuholen. Und natürlich, dass damit auch ein starkes Puppenspiel-Format weiter erhalten bleibt. "Jim Henson hat da was ganz Großes erfunden", sind sich die Puppenspieler einig.

TV-Tipps Jubiläumsfolge Sesamstraße: Sonntag, 8. Januar, 17.25 Uhr, KiKA

Tagesthemen special: 50 Jahre Sesamstraße: Sonntag, 8. Januar, 7.20 Uhr, Das Erste

50 Jahre Sesamstraße: Die 70er, 80er, 90er 2000er, 2010er (jeweils 30 Minuten Zeitreise durch die Jahrzehnte mit Prominenten): Sonntag, 8. Januar, ab 7.30 Uhr, Das Erste Die Sendungen sind auch in der Mediathek zu finden.