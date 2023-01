Bryan Cranston schlüpft noch einmal in die Rolle des Walter White

Schauspieler Bryan Cranston (66) wird zur Werbefigur – und zwar in seiner kultigsten Rolle: Als Walter White ("Breaking Bad") posiert der 66-Jährige mit einer Tüte Cheddar-Chips in einem Werbespot für PopCorners. Auf Instagram gewährte er seinen Fans nun einen Vorgeschmack und postete ein erstes Bild. Frito-Lay ist das Unternehmen hinter den Snacks und kündigte die neue Kampagne bereits im Dezember auf Instagram an.

Am Sonntag, 12. Februar, soll der Werbespot im Rahmen des Super Bowl veröffentlicht werden – laut "The Hollywood Reporter" eine Premiere für die Marke. Überdies tritt Rihanna (34) in der Halbzeit des NFL-Finales im State Farm Stadium in Glendale in Arizona auf.