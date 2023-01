Rosi Mittermaier verstorben: BR ändert TV-Programm und zeigt zahlreiche Sendungen

Sie war eine Ski-Legende und gleichzeitig herrlich normal und bodenständig: Rosi Mittermaier. Am 4. Januar 2023 ist sie im Alter von 72 Jahren verstorben. Das BR Fernsehen nimmt aus diesem Anlass zahlreiche Sendungen mit und über die Gold-Rosi ins Programm.

Der 6. Januar wird im BR Fernsehen zum Rosi-Mittermaier-Tag. Im Zentrum des geänderten Programms steht ein 45-minütiger Nachruf auf den Ski-Star, den der BR zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausstrahlt. Alle Sendungen sind außerdem in der ARD-Mediathek verfügbar, wo zusätzlich ein Porträt über Rosi Mittermaier zu ihrem 65. Geburtstag aus dem Jahr 2015 zu sehen ist.

Die Sendungen im BR im Überblick: 17.45 Uhr: "Gipfeltreffen – Werner Schmidbauer trifft Rosi Mittermaier" (Wiederholung von 2010) Diese Tour hatte es in sich! Immerhin mussten Werner Schmidbauer und sein Gast Rosi Mittermaier vom Parkplatz bis zum "Frauenalpl Kreuz" fast 1400 Höhenmeter überwinden. Ohne Berge, sagt Mittermaier, können sie und Ehemann Christian Neureuther nicht leben.Sie schreibt wie immer, wenn sie an einem Gipfel angekommen ist, ins Gipfelbuch: "Denken an Amelie und Felix.", ihre beiden Kinder.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

20.15 Uhr: "Pfiat di Rosi", 45-minütiger Nachruf von Andreas Troll "Sport ist nicht alles. Es gibt so vieles, was mir Freude macht“, sagte Rosi Mittermaier selbst. Über den Skisport ist sie nicht nur bekannt, sondern auch weltberühmt geworden. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie zweimal Gold und einmal Silber. Seitdem war Rosi Mittermaier die "Gold-Rosi" der Deutschen, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen und immer eine Botschafterin für das Gute – als Sportlerin und als Mensch. Ihre Natürlichkeit, ihre Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit machten sie nicht nur zur Skilegende, sondern auch zu einer Botschafterin Bayerns weit über die Grenzen hinaus. Im Film von Autor Andreas Troll "Pfiat di Rosi" blickt Rosi Mittermaier auf ihr Leben, von dem sie – mit Blick auf ihre Kindheit auf der Winklmoosalm bei Reit im Winkl, wo ihre Eltern auch eine Skischule betrieben – selbst einmal sagte: "Mit dem Schnee fing alles an."

21.00 Uhr: "Lebenslinien: Rosi Mittermaier & Christian Neureuther – Gold in der Kombination", Porträt des Ski-Traumpaars (Wioederholung von 2018) 57 Jahre lang waren Rosi Mittermaier und Christian Neureuther ein Paar – eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. Wie gelang es den beiden, jahrzehntelang im Scheinwerferlicht zu stehen und gleichzeitig bodenständig zu bleiben?

22.00 Uhr: "Blickpunkt Sport extra – Überraschungssendung für Rosi Mittermaier" (Wiederholung von 2010) "Blickpunkt Sport" überraschte Rosi Mittermaier zu ihrem 60. Geburtstag mit vielen Erinnerungen und emotionalen Begegnungen. Zu Gast waren ihre Familie, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Erich Kühnhackl sowie alte Weggefährtinnen wie Annemarie Moser-Pröll, Hanni Wenzel und Irene Epple-Waigel. Eine Sendung, in der die Zuschauer ihre "Gold-Rosi" noch einmal erleben, wie sie sie in Erinnerung behalten werden: in ihrer heiter-fröhlichen Art und mit ihrem einzigartigen Lächeln.