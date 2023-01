Rosi Mittermeier im Alter von 72 Jahren verstorben

Mittermaier machte sich in den 1960er- und 1970er-Jahren als eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen überhaupt einen Namen. Unvergessen ist ihr Doppel-Olympiasieg bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Mittermaier holte damals Gold in der Abfahrt und im Slalom. Dazu krönte sie ihre tolle Leistung im Riesenslalom mit Silber. Im Anschluss beendete die Skifahrerin ihren sportlichen Werdegang.