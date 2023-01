Joko und Klaas verschenkten ihre Instagram-Accounts – wie kam es dazu?

Eine kleine Aktion mit großer Wirkung: Im Oktober verschenkten die TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen. Was genau dahinter steckte, erklärte Winterscheidt im OMR-Podcast mit Florian Rinke nun näher.

"Was können wir mit dem Account machen? Nix. Was können die mit dem Account machen? Eine ganze Menge": Im Oktober 2022 stellten Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ihre Instagram-Kanäle den iranischen Aktivistinnen Azam Jangravi und Sarah Ramani zur Verfügung – für immer. Im Gespräch mit Podcaster Florian Rinke erklärte Winterscheidt nun die Intention hinter der viel gelobten Aktion.

Nach der Übergabe gewannen die Accounts um weitere 40 Prozent an Reichweite, führte Winterscheidt aus. Mit den Iranerinnen stehen die Moderatoren weiter in Verbindung: "Wir haben immer noch Kontakt zu den beiden, um beispielsweise etwas ins Deutsche zu übersetzen."

"Da kannst du keinen Betrag dagegensetzen, mit welcher Hoffnung das verbunden ist", sagte der Moderator im "OMR-Podcast". Er bezieht zur angespannten Situation – auch in Deutschland – klar Position. "Wir sind null in einer Lage, in der wir nicht politisch sein sollten." Klaas habe es zuweilen folgendermaßen beschrieben: "Wenn die Generation, die gerade am Hebel sitzt, Europa verzockt, dann sind wir die dümmste Generation ever." Die beiden TV-Profis wollten den Fokus der Gesellschaft auf diese Themen lenken. "Wenn es hart auf hart kommt, haben Klaas und ich nie zweigeteilte Meinungen." Das sei vielleicht auch das Geheimnis ihrer "Story".