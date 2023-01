Klein gegen Groß: Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic zu Gast

Ein Spiel der Bälle: Kai Pflaume und sein Team legen sich zum Auftakt der ARD-Showreihe "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" im neuen Jahr sportlich ins Zeug. Dafür sorgen schon allein die Ausnahme-Athleten Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic. Beide werden von zwei jungen Sportbegeisterten herausgefordert, die davon überzeugt sind, dass sie in 60 Sekunden mehr Tennisbälle fangen können als das Traumpaar, das erstmalig gemeinsam in einer Fernsehshow in der Wettkandidaten-Rolle auftritt. Der Clou dabei: Einer der Duell-Partner wirft die Bälle, der andere hängt kopfüber von einem Trapez herab.

Ebenfalls um die gelben Filzbälle geht es, wenn die Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber – übrigens eine gute Freundin von Ivanovic – gegen das zwölfjährige Tennistalent Julia, immerhin U12-Vizemeisterin in Nordrhein-Westfalen, antritt. Beide müssen ein "Volley-Duell" meistern. Dabei geht es darum, in 90 Sekunden möglichst viele von einer Ballmaschine zugespielte Bälle in das Trefferfeld an der T-Linie zurückzuspielen.