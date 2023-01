"Frühling – Eine Handvoll Zeit": Kritik zum neuen Film der Reihe

Es liegt im Süden Bayerns, zwischen imposanten Bergrücken und glitzernden Seen: "Frühling" ist ein ebenso beschauliches wie charmantes Dorf in den Ausläufern der Alpen. Als echtes Motiv für die traumhafte Kulisse der beliebten ZDF-"Herzkino"-Serie mit Simone Thomalla dient seit 2011 die kleine Gemeinde Bayrischzell. Das fiktive "Frühling" – es ist auch eine Art Hommage an die oberbayerische Idylle mit ihren rund 1.600 Einwohnern.

Pünktlich zum neuen Jahr starten im ZDF jetzt sechs weitere Folgen (immer sonntags, 20.15 Uhr). Schließlich zählt das Format mit regelmäßig rund fünf bis sechs Millionen Fans zu den Publikumslieblingen. Woran das liegt? Als Zuschauer oder Zuschauerin kann man sich gut mit den kleinen und großen Problemen mitten aus dem Leben der Charaktere identifizieren. Dass der Bogen dramaturgisch mithin arg überspannt wird, tut der Sache keinen Abbruch. Drehbuchautorin Natalie Scharf und Regisseur Tom Zenker liefern in dieser Hinsicht auch "Frühling – Eine Handvoll Zeit", so der Titel der ersten neuen Folge, eindrücklich ab. Katja Baumann (Simone Thomalla) findet sich an der Seite ihres Liebsten Tom Kleinke (Jan Sosniok) gemeinsam mit weiteren fünf Personen in einem Horrorszenario wieder – zumindest für Menschen, die an Höhenangst leiden. Und genau das ist Leslies (Nadine Wrietz) Problem: Nach einer traumatischen Erfahrung in ihrer Jugend sitzt sie nun gefangen in einer Gondel in ungeahnten Höhen fest.