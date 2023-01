Promi-Darts-WM 2023: schnelles Wiedersehen mit Clemens und Smith

Winterzeit ist Pfeile-Zeit: Nur wenige Tage nach dem Finale der "offiziellen" Profi-Darts-WM, die bis zum 3. Januar im legendären Alexandra Palace in London ausgetragen wurde, reicht ProSieben mit "Die Promi-Darts-WM 2023", die augenzwinkernd unterhaltsame Show-Variante nach. Was allerdings nicht heißen soll, dass in einem Düsseldorfer Nobelhotel, wo die von Christian Düren moderierte Sause steigt, nicht ernst, wenn nicht sogar erbittert gekämpft wird. Bereits zum fünften Mal tritt dabei die internationale Weltklasse-Darts-Elite zusammen mit mehr oder weniger prominenten Hobby-Spielern vor die Scheibe.

Es ist ein lange ersehntes Wiedersehen – und keine Selbstverständlichkeit, dass jetzt wieder "gespickert" wird, wie es in einigen deutschen Dialekten heißt. Pandemie-bedingt fiel bei ProSieben in den vergangenen beiden Jahren die "Promi Darts-WM" aus. Damit musste der Sender auch auf ein quotenstarkes TV-Event verzichten. Zum ersten Mal stieg im Jahr 2017 eine Promi-Darts-Show. Und die war mit fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie mehr als 14 Prozent Marktanteil in der sogenannten Werbe-Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer einst ein Volltreffer. Trotz zuletzt rückläufiger Marktanteile waren in den Vorjahren noch zweistellige Werte drin. Höchste Zeit also, dass ProSieben wieder ins "Bull's Eye" trifft. ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM" live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Christian Düren moderiert, "Darts-Papst" Elmar Paulke kommentiert die Duelle.