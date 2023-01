"Erlebnis Erde: Wildes Kalifornien" - eine Region voller Naturphänomene

Der Emmy-prämierte Naturfilmer Rick Rosenthal zeigt in einer zweiteiligen Doku im Rahmen von "Erlebnis Erde" die beeindruckende Artenvielfalt Kaliforniens.

Es ist eine Region der Superlative: Kalifornien ist mit einer Gesamtfläche von 423.970 Quadratkilometern nicht nur der drittgrößte Bundesstaat der USA, sondern gleichzeitig die Heimat der größten Tiere und der ältesten Bäume der Welt. Der renommierte Naturfilmer, Meeresbiologe und vierfache Emmy-Gewinner Rick Rosenthal stellt seine Heimat nun in dem aufwendigen Zweiteiler "Wildes Kalifornien" vor. Die Filme "Ströme des Lebens" (9. Januar) und "Leben unter Extrembedingungen" (16. Januar) sind an zwei aufeinanderfolgenden Montagen jeweils um 20.15 Uhr in der ARD-Naturdokureihe "Erlebnis Erde" zu sehen.