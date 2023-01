"Willkommen bei den Reimanns": Roadtrip durch 17 US-Bundesstaaten

Die Kult-Auswanderer erleben in der neuen Staffel "Willkommen bei den Reimanns" so manches Abenteuer. Per Roadtrip erkunden sie ihre Wahlheimat USA.

Nach dem Bau der Dachterrasse auf O'ahus, könnte man nun endlich nach etlichen Monaten harter Arbeit im fertigen Pool entspannen. Die Reimanns wären jedoch nicht die Reimanns, würden sie einfach nur die Füße hochlegen und stillsitzen. Und was wäre aufregender, als die Mission, in vier Wochen durch 17 Bundesstaaten der USA zu reisen? Die längste Zipline der Vereinigten Staaten weckt die Aufmerksamkeit des Power-Pärchens ebenso wie die imposanten Niagara-Fälle. Auch ihren Spaziergang auf den Flügeln eines Flugzeuges – ja, es befindet sich in der Luft – sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht verpassen. "Umso höher und umso wilder desto besser", charakterisierte Ehefrau Manu ihren Liebsten einst treffend. Darüber hinaus birgt der Besuch bei den auf Strom verzichtenden Amish so einiges an Unterhaltungswert.