Hart aber fair: Louis Klamroth gibt heute sein Debüt

Ein neuer Gastgeber bei "Hart aber fair": Louis Klamroth tritt an diesem Montag die Nachfolge von Frank Pasberg an. Das Thema lautet "Ein Land wird ärmer - wer zahlt die Krisenrechnung 2023?".

Nach knapp 22 Jahren hatte Frank Plasberg Ende November 2022 die Moderation des ARD-Polittalks "Hart aber fair" abgegeben. Nach 750 Sendungen unter dem Motto "Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft". Tatsächlich war die ab 2001 im WDR-Fernsehen stattfindende und erst nach sieben Jahren ins "große" Erste gewechselte Diskussionssendung das etwas andere Politformat. Hier durften neben Politikern auch informierte Promis, Journalisten, Aktivisten oder von der Sache Betroffene mitdiskutieren, was immer wieder mal in sehr spannenden, ab und an aber auch in ziemlich polemischen Runden endete. Nun soll also ein – für ARD-Verhältnisse – junger Wilder also dem 65-jährigen Plasberg nachfolgen: Louis Klamroth, 33 Jahre jung und nebenbei Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer. Mit seiner seit 2016 laufenden Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv machte Klamroth auf sich aufmerksam. 2018 gewann er dafür einen Deutschen Fernsehpreis. Auch als Schauspieler war der studierte Politikwissenschaftler schon aktiv.