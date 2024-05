Nach Tod von Klaus Otto Nagorsnik: Neue "Gefragt – Gejagt"-Staffel startet

Es wird ein trauriger Staffelstart für "Gefragt – Gejagt": Am Montag, 13. Mai, 18 Uhr, zeigt das Erste die erste von insgesamt 95 neuen Folgen (immer montags bis freitags) der beliebten Quizshow. Klaus Otto Nagorsnik wird dabei letztmalig als Jäger zu sehen sein. Der ehemalige Bibliothekar, der seit 2014 zum festen Jäger-Team der Sendung zählte, starb am 22. April überraschend im Alter von 68 Jahren.

"Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude", erklärte Moderator Alexander Bommes in einer ARD-Meldung nach dem Tod Nagorsniks: "Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst." In wie vielen der neuen Folgen der gebürtige Münsterländer noch zu sehen sein wird, ist nicht bekannt, ebenso wenig, wer künftig in seine Fußstapfen tritt.