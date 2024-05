"Terra Xplore: Wieviel Mut brauchst du?": Psychologe Leon Windscheid trifft Ex-Moderator Tobi Schlegl

Tobi Schlegl gab alles auf, um neu anzufangen. Mit knapp 40 Jahren entschied sich der Ex-"extra 3"-Mann dazu, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Psychologe Leon Windscheid trifft den ehemaligen Fernsehmoderator und will wissen, warum er seine erfolgreiche Karriere aufgab, um sich für Menschen zu engagieren.

Sich zu verändern, kostet viel Kraft

Es kostet Kraft, wirklich mutige Lebensveränderungen nicht nur zu planen, sondern dann auch durchzusetzen. Davon erzählt die neue Vorabend-Dokumentation "Terra Xplore: Wieviel Mut brauchst du?" – In der ZDF-Sendung stellt der Psychologe Leon Windscheid Menschen vor, die sich für Zivilcourage, Haltung und persönlichen Einsatz entschieden haben. So trifft man mit Tobias Schlegl einen ehemaligen Fernsehmoderator wieder, der sich sehr bewusst für eine Abwendung vom Alltag im Rampenlicht entschieden hat. Er kämpft nun um das Leben von Verunglückten und engagiert sich auch in der Seenotrettung für Migranten auf dem Mittelmeer.