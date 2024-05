"James Bond 007 – Spectre": Kritik zum Agententhriller mit Daniel Craig

James Bond (Daniel Craig) wird in "Spectre" seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Fotoquelle: 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. / Jonathan Olley

Die Eröffnungssequenz von "Spectre" spielt in Mexico City, wo Bond (Daniel Craig) einen Auftrag zu erledigen hat. Fotoquelle: 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. / Steven Vaughan

Lucia Sciarra (Monica Bellucci, links) hat es James Bond (Daniel Craig) angetan. Fotoquelle: 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. / Jonathan Olley

Züge waren seit jeher ein beliebter Schauplatz von Bond-Filmen. Auch in "Spectre" geht die Fahrt für Madeleine Swann (Léa Seydoux) und Bond (Daniel Craig) aber nicht ohne Hindernisse ab. Fotoquelle: 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. / Jonathan Olley