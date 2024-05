"Daheim in den Bergen – Wunsch und Wirklichkeit": Kritik zum neuen Film der ARD-Alpensaga

Es wird angepackt auf dem Hof

Zwischen 800 und 900 Liter Milch geben die Kühe auf dem fiktiven Leitnerhof (Drehort: Sibratshofen im schwäbischen Landkreis Oberallgäu) am Tag – möglich macht das der gute alte Melkroboter "Sepp". Ohne diese teure Anschaffung, so ist im Film "Daheim in den Bergen – Wunsch und Wirklichkeit" zu erfahren, gäbe es den Betrieb so nicht mehr. Und wer in den letzten Jahren auch nur mit einem halben Ohr die Nachrichten verfolgt hat, der weiß, dass so etwas realistisch ist und dass das Höfesterben in Deutschland mittlerweile fast schon zur grausamen Normalität in der Landwirtschaft gehört. Wie gut, dass die Leitner-Söhne Florian (Matthi Faust) und Georg (Thomas Unger) nach dem Tod ihres Vaters auch im elften Film der beliebten Heimatreihe "Daheim in den Bergen" kräftig mit anpacken, um den Hof weiterzuführen und das Erbe zu bewahren. Sehr zum Missfallen von Florians Freundin. Lisa (Theresa Scholze), eine der beiden Huber-Schwestern, steckt ihre Energie lieber in das Walserhotel, das sie als Pächterin zu neuer Größe führen will ...