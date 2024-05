Baby-News von Justin und Hailey Bieber! Schwangerschaft offiziell

Bald ertönen in den vier Wänden der Biebers nicht nur musikalische Töne, sondern auch Babygeschrei: Wie Hailey und Justin Bieber per Instagram bekannt gaben, werden die beiden Eltern. Und die Schwangerschaft ist schon weit fortgeschritten, wenn man "TMZ" Glauben schenken darf. Nach Informationen des US-Promiportals befindet sich Bald-Mama Hailey bereits im sechsten Monat.

Zwar gaben sich die werdenden Eltern in der Bildunterschrift des Instagram-Beitrages verschwiegen, ließen aber ein optisch auffälliges Video für sich sprechen. In Vintage-Optik gedreht, zeigt der Clip das Paar bei einer feierlichen Zeremonie, die man leicht mit einer Hochzeit assoziieren könnte. Das Outfit der 28-Jährigen mit einem Kleid in zarter, weißer Spitze und einem Schleier erinnert jedenfalls frappierend an eine Hochzeitsrobe. Ihr Ehemann dagegen tritt ganz lässig auf, mit umgedrehter Kappe und Bomberjacke