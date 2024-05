Tom Cruise macht Foto mit seinen Kindern – das erste seit 15 Jahren

Jubiläum des TV-Formats

70 Jahre "Das Wort zum Sonntag": Eine überraschende Erfolgsgeschichte

Seit 70 Jahren wird in der ARD "Das Wort zum Sonntag" verkündet. Wie hat sich die Sendung in sieben Jahrzehnten entwickelt und warum ist die Ansprache, vor allem in den aktuellen Krisenzeiten, so relevant? Wir werfen einen Blick auf das ungewöhnliche TV-Format.

