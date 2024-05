Es knistert bei "Bauer sucht Frau": "Ich würde dich gern küssen – darf ich?"

Bei "Bauer sucht Frau International" kamen sich Obstbäuerin Ulrike und ihr Hausherr näher und es knisterte gewaltig zwischen den beiden. Bei Pferdewirt Gerfried aus Österreich verlief es ebenfalls spannend, mit seinen fünf Damen. Eine Hundefriseurin trat jedoch voll ins Fettnäpfchen.

Ulrike macht den nächsten Schritt Dieser Frau macht so schnell keiner was vor: Bäuerin Ulrike kümmert sich nach dem Tod ihres Mannes ganz allein um ihren Obsthof in Brasilien. Bei "Bauer sucht Frau International" hat sie sich aus allen Bewerbern allein für den gelernten Metzger Heiko (56) entschieden. Folge für Folge kommen sich die zwei immer näher. "Es kribbelt schon ein bisschen, das fühlt sich sehr schön an", gesteht Ulrike ihrem Hofgast bei einem Ausflug in den Eukalyptuswald.

Veterinäramtsmitarbeiter Heiko nutzt die Zweisamkeit für ein Geständnis: "Ich empfinde sehr viel für dich", sagt der 56-Jährige und greift nach Ulrikes Hand. Die findet zwar einerseits, dass alles "viel zu schnell geht", möchte aber andererseits auch wissen, ob Heiko der Richtige sein könnte. "Ich bin zwar etwas aus der Übung, aber ich möchte schon wissen, wie mein Körper auf ihn reagiert", sagt sie vor der Kamera und lacht, "man will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen".

Gesagt – getan: Ulrike macht beherzt den ersten Schritt und fragt Heiko: "Ich würde dich gern küssen – darf ich?" Der Single könnte nicht glücklicher sein, als sich seine und Ulrikes Lippen zum ersten Mal berühren. "Das ist ein Legostein zu dem Häuschen, das sich Leben nennt", ist er beseelt. In Brasilien stehen die Zeichen also bestens!

Andreas gesteht Elke eine "Blockade" In Guatemala ist Kakaofarmer Andreas hingegen noch unentschlossen, welche der beiden Hofdamen besser zu ihm passt: Life-Coach Petra oder doch Hospiz-Mitarbeiterin Elke? Die 62-Jährige punktet bei dem Ex-Unternehmer mit ihrer offenen Art. Bei einem Gespräch unter vier Augen reden beide über ihre Gefühle. Andreas gesteht Elke, dass er wohl eine "Blockade" ihr gegenüber habe: "Ich hatte Schuldgefühle", sagt er.

Ursprünglich hatte sich der 63-Jährige gegen Elke entschieden, sie rückte nach. Nach dem Gespräch habe sich "die Situation um 180 Grad gedreht", sagt der Bauer. Elke ist happy, Konkurrentin Petra nicht. Sie findet die Situation zu dritt zunehmend belastend: "Ich habe das Gefühl, dass er uns beide zappeln lässt", beklagt sie sich.

Noch ganz am Anfang steht Pferdewirt Gerfried, der eine Partnerin fürs Leben auf seinem Hof in der Steiermark sucht. Anders als bei seiner Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" in Österreich 2014 soll es nun für immer sein. Gleich fünf Single-Frauen hat der 50-Jährige zum Kennenlernen nach Brandenburg eingeladen.

Hundefriseurin Sabrina sucht ein Einzelgespräch Hundefriseurin Sabrina kommt zu spät und verscherzt es sich mit allen anderen Damen, als sie sich den Bauern direkt für ein Einzelgespräch krallt. Das läuft auch gut, bis Sabrina ein "lustiges Fragespiel" zu Beziehungsthemen herausholt. Damit kann Gerfried so gar nichts anfangen, was er auch deutlich zum Ausdruck bringt. Sabrina schmollt ("Er wollte sich nicht öffnen!"), doch der Bauer hat das Date bereits abgehakt: "Sie passt nicht zu mir!" Er lädt statt Sabrina die 31-jährige Angelika und die 49-jährige Nicole zu sich auf den Hof ein.

In Togo reist mit Weltenbummlerin Susanne nun die zweite Frau bei Selbstversorger Philipp an. Wie kommt Caro damit klar, die bereits vor Ort ist? Und während sich Markus in Madeira für Entspannungstherapeutin Sarah entscheidet ("Ich habe mit einer Kuh gekuschelt!") , ist Milchviehwirt Peter in Tirol noch immer unschlüssig, welche der beiden "überragend tollen Frauen" er näher kennenlernen will: Die "voll süße Alisa" oder doch lieber die "coole Socke" Stephanie? Aufschluss gibt es hoffentlich in der nächsten Folge von "Bauer sucht Frau International" (dienstags, RTL, 20.15 Uhr und RTL+).